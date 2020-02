Lo Scaffale Viola: Cenni storici sulla Borgata Melia

Scaffale Viola MeliaIl saggio “Cenni Storici Borgata Melia” è stato redatto nel 1908 dal parroco Domenico Bellantoni. Questa minuta pubblicazione acquisisce il pregio e l’importanza di avere sintetizzato la già poca documentazione archivistica sul paese di Melia, distrutta poi quello stesso anno dal terribile terremoto di Reggio e Messina, il quale fece crollare la canonica e sprigionò un incendio che danneggiò irreparabilmente la quasi totalità dei registri parrocchiali.

L’autore si sofferma su alcuni elementi ancora di grande attualità, come la ricchezza di acqua di una Borgata in sofferenza idrica a causa di condutture inadeguate, fatiscenti ma in compenso ben tassate. In nota l’autore cita «con 4.700 lire di censi che pagano ogni anno questi abitanti, non hanno potuto ancora ottenere dal Comune una fontanina. Per attingere una brocca d’acqua, quando ci riescono, perché è così esigua la quantità d’acqua che scorre, che fanno a pugni». Nel testo si testimonia un paese in crescita lasciato senza un medico condotto, una posta ed una levatrice. Bisogni che vorranno quasi un secolo per trovare un riscontro. Interessanti i cenni archeologici dell’area e le allora prospettive di sviluppo, che già presagiva il turismo con «famiglie di ricchi signori, attratte dalle amenità del sito e la salubrità dell’aria, qui costruivano delle case per passarvi i mesi della stagione estiva» e tra questi ecco i Florio di Scilla, i Lotaro di Cannitello, i Caminiti di Villa ed i Belmusto di Reggio.

Seppur un’opera minore, il libro s’inserisce a pieno titolo nella serie dei canonici storici, con lo “Scilla” del Minasi, il “Notizie Storiche e Topografiche intorno a tutti i paesi del Cenideo” del Nostro ed il monumentale “De Rebus Rheginis” dello Spagnolio. Il titolo sarà presente nel Catalogo della costituenda Biblioteca Comunale di Scilla ed è già disponibile a Melia, presso la locale Biblioteca Parrocchiale “Concettina Putortì”, in una versione anastatica del 2018 curata dall’associazione “Famiglia Ventura”.

Francesco Ventura