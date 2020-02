"Faraglioni e Tempeste": una presentazione dal porto greco si Scilla alle boe anti tsunami

Faraglioni e TempestePresentato alla Libreria Laruffa il libro “Faraglioni e Tempeste tra Scilla e Cariddi” di Enrico Pescatore, nello spazio “Dimensione Cultura” ed alla presenza del numismatico Daniele Castrizio, del direttore di MeteoWeb Giuseppe Caridi e dell’editore Giuseppe Florio.

«La novità di questo saggio sta nell’avere fornito nuovi spunti di ricerca, quali il riferimento nel secondo Ottocento ad una a noi sconosciuta documentazione del sindaco Gaetano Minasi – spiega il professor Castrizio – Da un punto di vista archeologico noi tutti abbiamo concentrato le ricerche del porto romano, e quindi precedentemente greco, su Chianalea e non nella rada di Capo Pacì. Queste indicazioni, una volta analizzate, potranno sicuramente portare ad inaspettati progressi di valorizzazione storica».

Il libro ha avuto una lunga gestazione nella mente di Enrico Pescatore, il quale ha trovato a Reggio la sua presentazione ufficiale, e per la cui recensione si rimanda all’articolo già pubblicato all’interno della rubrica letteraria “Lo Scaffale Viola”, a cui lo scrittore ha aderito, sostenendo la costituenda Biblioteca Comunale di Scilla.

«In parte questa presentazione l’abbiamo già svolta a Scilla dieci anni fa, in occasione del primo volume dell’autore sulle tempeste e le mareggiate scillesi – commenta il direttore Caridi – Da allora però, nonostante i buoni propositi amministrativi, nulla è mutato nella cittadina della Costa Viola in tema di protezione e prevenzione delle mareggiate. Il sistema con boe d’allarme anti tsunami è rimasto una mera dichiarazione estemporanea della giunta dell’epoca. Chianalea è ancora minacciata dai venti di ponente e maestro, a cui si aggiunge il libeccio contro Marina Grande, senza che siano state messe in atto quelle misure di prevenzione in grado di allertare e mettere in sicurezza la popolazione in caso di grandi mareggiate come quella del capodanno 1980 o maremoti».

Si riconferma dunque nei temi emersi la novità e la qualità del libro inchiesta di Enrico Pescatore.

Francesco Ventura