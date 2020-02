Lo Scaffale Viola: "Il ribelle" di Pat Porpiglia

Il ribelle suo malgradoPubblicato da Laruffa Editore, “Il Ribelle, suo malgrado” è un romanzo scritto da Pasquale Porpiglia di San Roberto, sussurrante i turbamenti della vita di Adamo Scarcella. Il volumetto si accompagna trapelando un intimo e costante io narrante, a tratti quasi autobiografico, il quale però rivela sempre più in un libro di buoni precetti per l’adolescenza.

Il protagonista è un uomo qualunque, cresciuto ma non maturato all’interno di una famiglia benpensante di una fantomatica San Camperto, travolto sull’estate del 2010 da una serie di eventi che ne sconvolgeranno ogni certezza. La molla a fare scattare il tutto è l’amore, la cui intensità porta Scarcella agli apici della felicità per poi perdere tutto, a causa del più classico archetipo di tradimento letterario, ossia quello della moglie e del migliore amico. Da qui un’introspezione sulla presa di coscienza di un’incapacità a comprendere il mondo al di fuori del proprio sé, rendendo il protagonista cieco alla realtà. La reazione allo choc è una malinconia in grado di acuire i sensi, capace di fare percepire anche l’aver messo «in allarme una colonia di formiche» e lasciarsi cadere al tramonto nell’osservare tale scena e con essa attendere il buio e riflettere in solitudine. Qui il parallelo insegnamento di trovare la forza di reagire al bivio con l’avvertimento al come la rabbia possa in un solo gesto vanificare la rettitudine di una vita.

«Un uomo che non vive intensamente ha pochi ricordi da conservare e nessuno da consegnare alla storia» scrive nel suo libro Pasquale “Pat” Porpiglia, e l’autore col suo stile ne incarna il significato, con una vita piena di soddisfazioni associazionistiche, sportive e letterarie, riportato dal Canada all’Italia sempre tra i natii monti della sua San Roberto a compilare romanzi come questo donato alla Biblioteca Comunale di Scilla. Una lettura consigliata a chi si affaccia nell’autunno ai primi anni della scuola superiore e per chi reduce da uno smarrimento voglia ritrovare una rotta.

Francesco Ventura