Scilla: volontari a raccolta, domenica mattina arrivano gli scaffali per la biblioteca

scaffali bibliotecaScilla avrà la sua Biblioteca Comunale. Dopo la donazione di 8.000 volumi al Comune di Scilla da parte dell’associazione “Famiglia Ventura”, questa domenica giungeranno da Pescara le scaffalature necessarie alla messa in fruizione del patrimonio librario, anch’esse donate dall’associazione “Clemente de Caesaris” grazie un protocollo d’intesa siglato a gennaio dello scorso anno tra le due organizzazioni culturali. Il Comune di Scilla, con alle sue spalle uno scioglimento per dissesto ed in corso un commissariamento per mafia, senza sostenere alcuna spesa si ritroverà dunque una Biblioteca arredata e ben fornita, pronta solo ad essere avviata. Il tutto a beneficio della Cittadinanza, la quale domenica mattina è invitata a dare una mano.

«Adesso che siamo ad un passo dal concludere questa iniziativa, la più impegnativa e logorante di cui mi sia occupato tra le sette realtà avviate o rafforzate in tutta la provincia, posso finalmente tirare un sospiro di gratificante sollievo – commenta il presidente Francesco Ventura – L’aiuto insperato giunto da Pescara è stato fondamentale, al pari del sostegno dei tanti volontari scillesi che hanno creduto che una Biblioteca si potesse realizzare anche a Scilla, perché nonostante le difficoltà anche qui si può ed anche qui si fa. Dalla prossima settimana avvieremo una serie di incontri divulgativo per illustrare l’idea progettuale della futura istituzione culturale comunale, la quale apparterrà a tutti: scillesi, melioti, solanoti, favazzinoti ed agli abitanti del quartiere decentrato di Jeracari».

L’associazione “Famiglia Ventura” ha proposto ai cittadini scillesi di intitolare la costituenda Biblioteca alla poetessa Antonia Assunta Paladino, primo sindaco donna di Scilla, eroina della resistenza la nazi fascismo, benemerita della Comunità Ebraica di Torino per le vite salvate durante la guerra e costitutrice negli anni Cinquanta dell’allora Biblioteca Popolare Scillese. In questo 2020 ne ricorre inoltre il centenario dalla nascita.