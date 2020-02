Martedì 18 febbraio al "Nostro-Repaci" di Via De Gasperi la presentazione della Biblioteca scolastica innovativa

loc - villa - spezVILLA SAN GIOVANNI - Sarà presentata il 18 febbraio 2020 alle ore 17.00 presso la sede di Via De Gasperi dell’I.I.S. “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni la Biblioteca scolastica innovativa realizzata in rete con il Comune di Villa San Giovanni, il Sistema Bibliotecario regionale, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, l’Istituto Comprensivo “Radice - Alighieri” di Catona e l’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) “Columna Rhegina” di Villa San Giovanni. Il “Nostro-Repaci” è stato individuato quale destinatario del finanziamento del progetto, promosso dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, finalizzato alla realizzazione di Biblioteche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale.

L’Istituto villese, ancora una volta in sinergia con il territorio, promuove Cultura al passo con le più moderne tecnologie digitali, adoperandosi per dare la massima diffusione e fruizione del patrimonio librario di cui la scuola dispone. Non solo gli studenti e i docenti dell’Istituto e degli Istituti in rete, ma anche i cittadini potranno accedere al prestito digitale di due libri al mese, di quotidiani e periodici, sulla piattaforma MLOL tramite una scheda, valida per un anno solare, fornita dietro pagamento di una cifra minima.

Accanto alla Dirigente Scolastica Maristella Spezzano saranno Maurizio Piscitelli - Dirigente ATP di Reggio Calabria, Francesca Porpiglia - Assessore Pubblica Istruzione di Villa San Giovanni, Teresa Marino - Dirigente Scolastico I.C. Giovanni XXIII Villa San Giovanni e Simona Sapone - Dirigente Scolastico I.C. Radice-Alighieri di Catona Reggio Calabria. Alle relazioni di Francesco Pira - Docente di Comunicazione Università di Messina e di Augusto Cosentino - Docente IIS Nostro-Repaci e progettista della Biblioteca, seguirà la Tavola Rotonda “Dalla carta ai pixel” con Gilberto Floriani - Direttore del Servizio Bibliotecario Vibonese , Edoardo Lamberti Castronuovo - Docente Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, Rossella Marzullo - Docente Università Mediterranea, Giuseppe Bova - Presidente del Circolo Culturale Rhegium Julii, Franco Trecroci - Dirigente Scolastico, Maria Pascuzzi - Antropologa, Paolo Falzea - Editore, Elisa Barresi - Giornalista e Francesca Meduri - Giornalista. Modera Giusy Caminiti – Giornalista. Anche gli studenti del “Nostro-Repaci” presenteranno alcune performance preparate per l’occasione; saranno protagonisti di un Debate gli studenti Silvia Abruzzini e Pierpaolo Carpinelli, Cosentino Sara e Madonna Sara delle classi III H e V H Liceo Scientifico e Picone Alessia, Pirrotta Elena, Caponera Claudia e Papalia Elena della classe V C Liceo Classico.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

