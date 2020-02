Concerto a Porelli del coro dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell'Immacolata in onore di Nostra Maria di Lourdes

Concerto - Piccoli Fratelli e Sorelle dellImmacolata

Concerto in onore di Maria Immacolata a Porelli di Bagnara Calabra del coro dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata all’interno dei festeggiamenti previsti in occasione di Nostra Maria di Lourdes. L’11 febbraio, ormai da anni, la comunità porellese si riunisce per venerare la vergine Maria con iniziative che mettono al centro la fede e la spiritualità mariana. Il concerto, voluto da Padre Giuseppe Calogero, ha significato un momento importante di riflessione e preghiera per i fedeli, ma non solo, del piccolo borgo porellese.