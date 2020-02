BAGNARA CALABRA Domenica 23 febbraio a Porelli la XII edizione del Carnevale Porellese "a satizzata"

Locandina XII edizione del Carnevale Porellese - Tante le iniziative che ormai vengono svolte da anni nel piccolo quartiere porellese. Stavolta tocca ai giovani del borgo dare sfogo alla loro creatività con la XII edizione del Carnevale Porellese, "a satizzata", che si svolgerà domenica 23 febbraio.

Un'intera giornata che, a partire dalle ore 15.00, offrirà tanto divertimento a grandi e piccini. Si comincia con la sfilata dei giganti e dei tamburinari per le vie di Porelli, per proseguire con il raduno e la premiazione delle migliori mascherine. A seguire il corteo funebre, per poi alle 19.30 degustare il panino con la salsiccia. Il gran finale è affidato al concerto dei "Popul'Aria", e "A ballata ru Sceccu". In caso di avverse condizioni metereologiche - fanno sapere gli organizzatori - la manifestazione sarà posticipata a martedì 25 febbraio. Di seguito la locandina con il programma completo dell'evento.