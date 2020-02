REGGIO CALABRIA Iniziativa "Per non dimenticare" alla scuola media "Pirandello"

Per non dimenticareGli studenti delle classi terze della scuola media “Pirandello” dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-archi” di Reggio Calabria, lo scorso martedì 28 gennaio, per celebrare la giornata della memoria, si sono ritrovati parteipare con entusiasmo ad un interessante appuntamento per non dimenticare gli orrori della Shoah.

Dopo saluti della Dirigente Dott.ssa Serenella Corrado, l’intervento musicale degli alunni della stessa scuola, l’incontro si è articolato in una serie di interventi significativi da parte del presidente dell’associazione Italia-Israele, prof. Antonio Porcaro, del presidente del club Unesco di Scilla, Prof. Francesco Porcaro e della giornalista Tina Ferrera. Si fa memoria della Shoah non tanto per tenere vivo il ricordo degli orrori del passato ma soprattutto per combattere il germe latente e subdolo dell’indifferenza, per promuovere un’attività di sorveglianza sulle coscienze di ognuno di noiaffinchè fenomeni di aberrazione come quelli che abbiamo vissuto nella storia recente non si ripresentino mai più nella storia dell’umanità.

Il momento più emozionante dell’incontro è stato quando il prof. Antonio detto Totò Porcaro, ha ricordato soprattutto tutti i bambini morti nei campi di concentramento e ha mostrato ai ragazzi presenti il libretto del campo di concentramento in cui era internato il proprio padre. “Cosa sarebbe stata l’Europa senza la Shoah? La perdita di vite umane -continua il prof. Porcaro - è la perdita di pezzi di un futuro che noi non possiamo prevedere, neppure immaginare. E’ il disfarsi e l’annientamento irrimediabile di potenzialità, di possibilità che forse avrebbero reso il nostro mondo migliore così come di contraltare possiamo essere certi che quello che i nazisti sono stati in grado di fare, ha reso il nostro mondo molto, molto peggiore”. La Shoah ha dimostrato che gli esseri umani sono capaci di tutto, proprio di tutto ed è per questo che essa continua ancora ad interrogarci.

A conclusione dell’interessante e partecipato incontro, i ragazzi della scuola media “Pirandello” hanno mostrato ai professori intervenuti nell’iniziativa, i loro lavori sulla Shoah e le loro elaborazioni artistiche. Perché la celebrazione della giornata della memoria non diventi un vuoto e ripetitivo rituale, non abbiamo oggi che una strada, quella della conoscenza e della comprensione.