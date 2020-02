Lo Scaffale Viola: faraglioni e tempeste di Enrico Pescatore

Lo Scaffale Viola a ScillaL’estate scorsa veniva pubblicato “Faraglioni e Tempeste, tra Scilla e Cariddi” di Enrico Pescatore, sottotitolato come l’inedita storia dei faraglioni di Scilla tra terremoti e mareggiate. Ma quanto c’è realmente di inedito in questa volume? Niente e tutto. Non si tratta di ironia, ma di un autentico riconoscimento all’applicazione del principio di longue durée, ossia “la lunga durata”, quella teoria parigina dalla scuola dell’Annales, inaugurata nel primo dopoguerra da storici quali Bloch e Braudel.

Niente è inedito perché ogni passaggio è ben noto ad ogni scillese, si ripercorrono ricordi di famiglia ad ogni paragrafo. Parimenti tutti è inedito perché all’infuori di Scilla sconosciuti sono i segreti della cosiddetta piccola storia, quella destinata a cadere nell’oblio se non fosse per appassionati locali, che la salvano dal dimenticatoi della grande storia dei libri di scuola. Chi tra cent’anni ricorderà mai la coraggiosa Elisa Cardona, che durante la mareggiata del Capodanno 1980 rifiutò di mettersi al riparo pur di assistere l’anziana madre allettata, divenendo così testimone fedele di quella luce lunare e surreale che avvolse il Castello? E chi tramanderà l’elogio agli operosi scout che al fianco dei pompieri aiutarono a ripulire strade e case da sabbia e detriti? Tutti episodi che certo non saranno mai al fianco dei grandi eventi, ma che costituiscono l’identità e la cultura di una paese.

Ovviamente nel libro si trova la travagliata vicenda del porticciolo, che sindaci lungimiranti avrebbero voluto nella rada di Pacì, ripristinando quello che si credeva l’antico porto romano, mentre invece la burocrazia insensibile ridusse alla base del Castello. I faraglioni ispiratori del mito di Scilla sopravvissero nei millenni a tutto, ma non ad uomini affaccendati a dominare senza comprendere una natura che è madre ed all’occorrenza sa rivelarsi matrigna. Tutto questo nel libro di Enrico Pescatore, un volumetto che realmente ogni nonno dovrebbe regalare ai propri nipoti.

Francesco Ventura