Successo di pubblico per l’iniziativa “Dialettando” organizzata dal Circolo Reggio Sud e tenutasi domenica 2 febbraio. L’iniziativa, dedicata al dialetto reggino, ha visto impegnato il Circolo in un appuntamento volto alla promozione, diffusione e recupero della lingua reggina. Gli ospiti, che hanno sottolineato l’importanza di tenere vivo un elemento così fortemente identitario come lo è il nostro dialetto, sono intervenuti valorizzando la serata con contributi video (ricordando il prof. Nicola Petrolino), musicali, poesie, scritti e racconti.