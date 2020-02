Verso un museo del mito di Scilla

Scilla -Dalla delibera numero 7 del 29 gennaio di quest’anno si apprende che il Comune di Scilla si sia visto approvato dalla Regione Calabria un progetto di fattibilità risalente ad un decreto del giugno 2018, finalizzato alla riqualificazione dei locali dell’ex “Vertigine” sottostanti Piazza San Rocco, con l’obiettivo di realizzare un “Museo del Mito di Scilla”. Un’iniziativa interessante.

Questo bando quindi finanzierà esclusivamente il ripristino dei locali, mentre in futuro bisognerà progettare l’allestimento dell’istituzione museale, trattante temi materiale ed immateriale. In questa seconda fase sarà opportuno ricordare e valorizzare la teoria odisseica elaborata dal compianto filologo reggino Franco Mosino, tra gli intellettuali calabresi più importanti del secondo dopoguerra. Già a novembre del 2018 a Scilla fu promosso e realizzato un Convegno in memoria dell’illustre studioso, dal titolo “Scilla tra autori ed autrici dell’Odissea”, poiché come nell’antichità, le teorie e le tesi in ambito di questione omerica sono e furono sempre vivaci. A quell’iniziativa aderirono il romano Felice Vinci, autore dell’ipotesi baltica dei poemi, il trapanese Renato Lo Schiavo, studioso della teoria siciliana elaborata da Samuel Butler, il tedesco Armin Wolf, il quale di recente ha pubblicato la traduzione italiana della sua tesi catanzarese dell’Odissea, oltre che un ovvio approfondimento sull’Odissea scritta a Reggio Calabria elaborata da Franco Mosino.

Su Wolf è poi addirittura in corso a Catanzaro una mostra museo, allestita e fortemente sostenuta dalla Rete Museale Regionale, dall’eloquente titolo “Odissea: un viaggio di Omera tra Calabria e Sicilia”. Il mito di Scilla è la corsia preferenziale per mettere in collegamento internazionale l’omonimo Comune con realtà quali la norvegese Moskenes, la Grecia, i Paesi Bassi, la Danimarca ed il Medio Oriente. L’occasione offerta dal futuro allestimento del “Museo del Mito di Scilla” sarà un’opportunità da cogliere con lungimiranza.

Francesco Ventura