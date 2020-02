Al Castello di Scilla corsi sui beni culturali

castello-scilla L'Associazione "Santa Giorgia e Dintorni" lavora alla presentazione dei corsi sui beni culturali che si svolgeranno al castello Ruffo e all'Altafiumara. "Proponiamo una serie di corsi sul turismo, sui beni culturali e sulla forestazione - spiega il presidente Francesco Giordano - rivolti ai giovani calabresi che vogliono entrare nel mondo del lavoro. Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni singolo corsista un attestato valevole a livello europeo. A breve verranno avviati i lavori di restauro della poesia posta sull'arcata superiore del Castello di Scilla, ormai da tempo abrasa, per ridare luminosità all'incisione realizzata da una nobildonna della famiglia Ruffo-Valenzisse di Cittanova. Il tutto sarà fatto a titolo gratuito".

L'Associazione "Santa Giorgia e Dintorni" composta da Roberta Leonello, Michelangelo Mammone, Luca Serrao, Rocco Cottalorda, Giuseppina Ielo, Giusepèpe Mammone, Giuseppe Iaria, Francesco Mammone e Rocco Zampogna sta portando avanti una serie di interventi, tra i quali la ristrutturazione della strada percorsa dai pellegrini per raggiungere la chiesa della Madonna della Catena a Santa Giorgia-Ponte Toscano e la messda in sicurezza del muro del torrente Ruverso in localitàRocco Romeo.

Il direttivo si avvale della collaborazione del professore Filippo Marino, noto mariologoe vaticanista, per ottenere i finanziamenti per la ristrutturazione delle chiese canadesi. Previsti anche dei lavori di ristrutturazione della chiesa baracca di San Giovanni di Scilla.

Tina Ferrera