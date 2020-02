Il paesaggio di Scilla scelto come copertina dell’agenda 2020 targata Bell’Italia

Con il numero 405 della nota rivista “Bell’Italia” dedicata ai luoghi più magici e suggestivi della nostra penisola, in allegato, si può trovare la raffinata agenda che celebra alcuni dei borghi più belli d’Italia e che reca in copertina un suggestivo schizzo di Chianalea di Scilla.

L’illustrazione, di Matteo Pericoli, riesce nella sua raffinata semplicità a cogliere l’essenza del più caratteristico dei rioni della ridente cittadina tirrenica. All’interno dell’agenda, all'inizio di ogni mensilità, si potranno osservare i paesaggi di Ripatransone, Monte Sant’Angelo, Castelmezzano, Castelsardo, Brisighella, Montemassi, Sermoneta, Cefalù, Asolo, Villa Santa Maria, Guardia Sanframondi e Tellaro.

Agenda-Bellitalia-Anno-2020

Mese per mese, oltre ad ammirare l’opera di Pericoli, si potranno leggere dei cenni storici su ciascun borgo, con le indicazioni per raggiungerlo e la data dell’evento più significativo che si svolge in quel luogo. L’iniziativa editoriale, ampiamente pubblicizzata in televisione e sui principali social networks, è un ulteriore motivo di vanto per i cittadini scillesi, che spesso non si rendono conto dell’inestimabile tesoro che si ritrovano tra le mani.

Pasqualina Ciccone