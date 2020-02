Graziano Tomarchio a Sanremo per raccontare il Festival dal vivo

Graziano Tomarchio“Speciale Sanremo”, una settimana di trasmissioni: notizie, novità, artisti e molto altro sulla più importante kermesse canora. Dal 3 al 9 febbraio, dalle 15:00 alle 18:00, in diretta contemporanea su Radio Musica Television, Radio Stereo 5 Plus, Radio1One – La radio del Tirreno, Radio Ufita e Flow Italiano Radio, torna il consueto appuntamento di approfondimento sul Festival della Canzone Italiana giunto alla 70ma edizione, condotto da Gaetano Risi (Radio Musica Television) con la partecipazione di Dario Sirtori (Radio Musica #tuttaunaltramusica), Luca Capacchione (Radio Musica News), Viviana Cianciulli (Informa Press), Ottavio Ferraro (Radio1One), Lucia La Marca (Radio Stereo 5 Plus), Rafa (Flow Italiano Radio) e Massimiliano Santosuosso (Radio Ufita). Regia e coordinamento tecnico affidate a Edoardo Annunziata e Giuseppe Cascone.

Saranno due le postazioni dedicatealle trasmissioni: lo Studio 1 sarà allestito presso il Caffè Agorà a Piazza San Siro, prestigiosa location nel cuore della Città dei Fiori, sarà la casa del “Sanremo a modo nostro”, con interviste, curiosità e tanta musica; lo Studio 2 sarà allestito presso la Sala Stampa “Lucio Dalla”, dalla quale il nutrito gruppo giornalistico della spedizione approfondirà i temi più importanti, con il racconto minuto per minuto delle reazioni a caldo degli artisti, del cast e del direttore artistico Amadeus.

Presenti anche le telecamere di Graziano Tomarchio TV Production che produrrà un format ripetuto anche da altre emittenti locali e regionali in tutta Italia non appartenenti direttamente alla spedizione tra cui CalabriaTv, CalabriaReportage.it, Matrix TV Italia, Telespazio TV, ReggioTV, Telemia. La spedizione è in collaborazione con Informa Press, Radio Unite Italia, Picentia Short Film Festival, Act Production, Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema, Talentum Production, EmmeGi Sound Party.