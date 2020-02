Il centenario di Assunta Antonia Paladino, prima sindaco donna di Scilla

Assunta PaladinoFu ed è un primo febbraio degli anni Venti. Nasceva in quel di cento anni fa la scillese Antonia Assunta Paladino. Poetessa, pediatra, benemerita della Comunità Ebraica di Torino (per l’aiuto prestato agli ebrei piemontesi durante la Seconda Guerra Mondiale), primo sindaco donna di Scilla (e tra le prime della Calabria), in quella veste contrastò la locale criminalità organizzata, la cui pericolosità era all’epoca ignorata dalle istituzioni, agendo a rischio suo e dei propri famigliari.

Il suo mandato durò diciotto mesi a cavallo tra il 1952 ed il 1953. A rivederlo con gli occhi di, fu quasi una sorta di commissariamento civico e rivoluzionario: si restaurarono chiese, si istituì la Biblioteca Popolare, vennero avviate opere pubbliche e tutto tramite un oculato ed intelligente uso dei finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, integrati coi fondi statunitensi dell’UNRA. Poi tutto finì. Sulla Paladino online vi sono tante informazioni, spesso discordanti, ma parte delle fonti qui impiegate provengono dall’archivio privato della famiglia Brancacci, in cui la Paladino era coniugata.

La raccolta di poesie “Alba e Tramonto” fu il suo ultimo omaggio ad una Scilla, lontana, ma non dimenticata. Il contrario non è possibile affermarlo. A Scilla di questa Scillese straordinaria, a distanza di quasi quindici anni dalla scomparsa (a Pescara il 4 giugno 2008), che la ricordi non vi è nulla, neanche una via intitolata. Ad essere onesti, almeno qualcosa sino a qualche mesetto fa c’era: un pezzetto di carta, plastificato alla buona, affisso innanzi alla Madonnina del Mare. Lì una breve nota sul chi fosse l’autore dell’opera, Alessandro Monteleone, e l’identità della filantropa che la donò alla Comunità Scillese, Antonia Assunta Paladino appunto. Ebbene, tra i vari danni, la mareggiata non ha risparmiato neanche quella flebile testimonianza, voluta non da un Comune ma bensì dalla Parrocchia. La Cittadinanza colga tale anniversario come spunto per una seria riflessione.

