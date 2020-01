Sabato 25 gennaio torna l'Open Day del Liceo "Rechichi". Nelle sedi di Polistena previste performance teatrali e mostre a tema

Liceo RechichiSi terrà domani, sabato 25 gennaio, dalle 14.00 alle 18.00, l'Open Day del Liceo Statale "Giuseppe Rechichi" di Polistena, diretto da Francesca Maria Morabito.

Le sedi di via Lombardi, per l'indirizzo Scienze Umane, e quella di Via Vescovo Morabito, per gli indirizzi Linguistico, Socio - economico e Musicale, saranno aperte per illustrare agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado le peculiarità dei corsi di studio del Liceo.

Sarà chiusa la sede di Cinquefrondi perché individuata quale seggio elettorale per le regionali di domenica 26 gennaio.

Durante il pomeriggio allievi e professori animeranno i plessi della scuola con performance ispirate alla letteratura italiana e straniera e con mostre a tema con riferimento ai percorsi didattici.

Un reading ispirato a Dante, organizzato dalle classi quarte ASU e BSU, uno spettacolo ispirato alla celebre fiction "La casa del Papel" per la lingua spagnola e una mostra su Salvador Dalì, "The Balcony scene" tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare a cura della IVCL e l'esposizione "La matematica tra arte e realtà" a cura della V BL saranno alcune delle proposte per animare il pomeriggio.

Nel corso dell'Open Day sarà possibile conoscere anche tutte le altre attività svolte dall'Istituto: i progetti PON, i viaggi all'estero e in Italia e le modalità di acquisizione delle certificazioni linguistiche.

Il termine fissato dal Miur per effettuare le iscrizioni è il prossimo 31 gennaio.

Nel corso del pomeriggio di domani, inoltre, sarà possibile ricevere assistenza per le procedure a cura del personale della segreteria.