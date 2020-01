VILLA SAN GIOVANNI L’I.I.S. “Nostro – Repaci” premia i vincitori 3^ edizione Premio Digitale Giovani

locandina cerimoniaIMG-20200123-WA0000Si svolgerà venerdì 24 gennaio 2020alle ore 16.30 presso la sede di via De Gasperila cerimonia di consegna del “Premio digitale Giovani”,terza edizione,organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni.

Con questa iniziativa concorsuale l’Istituto ha inteso rispondere alla chiamata del PNSD per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale offrendo agli studenti l’opportunità di esprimere la loro idea per una nuova scuola digitale, vista come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che li metta nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. Per la terza edizione del premio gli studenti interni all’Istituto “Nostro – Repaci” e gli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio si sono cimentati sulla tematica “CustodiAmo l’Ambiente: un viaggio per comprendere le responsabilità e gli effetti della tutela ambientale attraverso video e foto”.

La Giuria, composta da Docenti dell’Istituto e presieduta dal DirigenteScolastico prof.ssa MaristellaSpezzano, ha individuato i vincitori e ha ritenuto meritevoli di Menzione gli elaborati di alcuni alunni. A tutti i concorrenti sarà rilasciato attestato di partecipazione. Interverranno l’arch. Alberto Gioffrè, presidente regionale Accademia Kronos, sul tema “Il rapporto tra la natura e la nostra vita “ e la dott.ssa Marzia Verduci, volontaria LIPU. Nel corso della Cerimonia saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli alunni che hanno frequentato il laboratorio fotografico “Digital Photos”. L’evento si concluderà con la distribuzione di un sacchetto simbolico contente terra e semi. La cittadinanza è invitata a partecipare e a visitare la mostra fotografica allestita con gli scatti effettuati dagli alunni partecipanti al laboratorio “Digital Photos”.

Elena Scopelliti

I nomi dei vincitori

Sezione Studenti interni Istituto Istruzione Superiore “Nostro- Repaci”

1° classificato: Latif Terziu IV A ITE

2° classificato: Pietro Catalano III A ITE

3° classificato: Maria Pia Amaretti IV C Liceo Classico

Sezione Studenti scuole secondarie di primo grado del territorio

1° premio :Selene Yvonne MayavdIII A I.C. “Giovanni XXIII” Cannitello

2° premio :Nico Barresi III A I.C. “Giovanni XXIII” Cannitello

3° premio: Concetta Busceti III D I.C. Campo Calabro plesso San Roberto