“Promuovere il Benessere a Scuola”: ampia partecipazione all'incontro promosso dal "Fermi" di Bagnara Calabra

Ampia partecipazione di studenti e docenti del Liceo e dell'ITI/ITTL "E. Fermi" di Bagnara Calabra - presso la sede centrale dell’Istituto - mercoledì 15 gennaio 2020 all’incontro di formazione con il pediatra dott. Sperlì Domenico e la psicologa dott.ssa Morabito Simona per dare avvio alla seconda annualità del Progetto sperimentale “Promuovere il Benessere a Scuola a.s. 2019/2020” finalizzato alla prevenzione e all’individuazione precoce del disagio individuale o di gruppo nell’ambiente scolastico e al raggiungimento di obiettivi specifici tra cui ascolto e consulenza psicologica per genitori, alunni e docenti.

L’incontro con gli esperti - il dr. Domenico Sperlì e la dott.ssa Simona Morabito - che hanno trattato la tematica “Corretti stili di vita” è stato accolto con notevole entusiasmo dai partecipanti, tanto che è emersa dai vari interventi la consapevolezza che questa sia la strada da seguire per poter permettere alle nuove generazioni di progettare e riprogettare in modo autonomo e consapevole la propria salute.Promuovere una cultura della salute significa far prendere coscienza all’individuo delle proprie scelte, aiutarlo a prendere una decisione e a far sì che salute e benessere diventino veri e propri stili di vita. È bene quindi pensare alla salute come ad un vero e proprio stile di vita che viene promosso sin dall’età più precoce e perseguito e potenziato durante tutto il percorso dell’esistenza e la Scuola, riconosciuta come l’agenzia educativa privilegiata, è deputata alla formazione e socializzazione dei nostri ragazzi.