Al via all'IC Pentimalli di Gioia Tauro il progetto di “Educazione alla salute”. Stipulata Convenzione con gli ottici del territorio

Educazione alla salute - OtticiAl via il progetto di “Educazione alla salute”. Stipulata Convenzione con gli ottici del territorio. In linea col piano Nazionale per il benessere dello studente, emanato dal Ministero della pubblica istruzione, e nell’ottica di instaurare nuove sinergie con gli enti territoriali la Dirigente Luisa Ottanà, alla guida del l’IC Pentimalli, ha siglato tre convenzioni rispettivamente con l’Ottica D’Arte Strapurticari, Ottica Moschitta e Ottica Laganà offrendo, così, a tutti gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado la misurazione gratuita della vista.

I controlli avranno luogo, previa autorizzazione delle famiglie, nei vari plessi dell’Istituto. Tale collaborazione si pone come obiettivo quello di educare bambini, ragazzi e adolescenti ad amare e custodire la vita attraverso uno sviluppo armonico della persona con particolare attenzione alla prevenzione. Questa preziosa sinergia con i professionisti attivi sul territorio rientra in una precisa attività volta ad aiutare gli studenti, dei diversi ordini di scuola, ad affrontare con consapevolezza i disagi dell’età evolutiva avendo nella Scuola un valido punto di riferimento.