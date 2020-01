REGGIO CALABRIA Nadia Terranova, finalista del Premio Strega 2019, ospite del Circolo Culturale "G. Calarco"

Terranova locandinaDomenica 12 gennaio, alle ore 17.30, presso la terrazza dell'Hotel Medinblu, Nadia Terranova presenterà, per la prima volta nella città di Reggio Calabria, il romanzo "Addio fantasmi" edito da Einaudi. L'incontro, organizzato dal Circolo Culturale "G. Calarco", vedrà Cinzia Messina dialogare con l'autrice, mentre le letture tratte dal romanzo saranno a cura di Caterina Scopelliti.

Il romanzo, entrato nella cinquina finalista del Premio Strega 2019, narra la storia di Ida, tornata dopo ventitré anni nella casa di Messina che la madre ha deciso di vendere e dove la protagonista ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. Il ritorno la costringe a fare i conti con un trauma che ha inesorabilmente condizionato tutta la sua vita. Intorno a questa antica ferita si svilupperà una trama che catturerà l'attenzione del lettore con la forza magnetica di una narrazione fortemente emotiva.

La scrittrice vive a Roma e con la casa editrice Einaudi ha pubblicato i romanzi "Gli anni al contrario" (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il "Bagutta Opera Prima", il "Brancati" e l'americano "The Bridge Book Award") e "Addio fantasmi" (2018), finalista del Premio Strega 2019 e romanzo vincitore del Premio Alassio Centolibri 2019, del Premio Martoglio-Romanzo e del Premio Subiaco Città del libro.

Inoltre, Nadia Terranova ha scritto diversi libri per ragazzi, tra cui "Bruno, il bambino che imparò a volare" (Orecchio Acerbo 2012), "Casca il mondo" (Mondadori 2016) e "Omero è stato qui" (Bompiani 2019). Alcune delle sue opere sono state tradotte in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti. Attualmente, la scrittrice collabora con il quotidiano "la Repubblica" e altre testate giornalistiche. Un appuntamento da non perdere, che testimonia ancora una volta l'impegno del Circolo "G. Calarco" nell'esaltare la cultura in tutte le sue sfaccettature.

Pasqualina Ciccone