Il Premio "Solo l'Amore Crea" conclude il 2019 di Melia

Premio - Solo lAmore Crea - Anche nel 2019 l’anno si è concluso a Melia col premio “Solo l’Amore Crea”, istituto dalla Parrocchia di San Gaetano ed organizzato assieme all’associazione “La Voce dei Giovani” presieduta da Antonino Surace, per omaggiare padre Massimiliano Maria Kolbe, martire di Auschwitz.

Ed è così che durante il tradizionale concerto di Natale tenuto dai bambini del coro “Amore per la Musica” ed i chitarristi di “Arcobaleno di Note” formati da Rossella Oliveri, sono stati assegnati quattro i premi per ben sette premiati. Il primo è andato ai coniugi Sergio e Marcella, i quali hanno donato alla parrocchia meliota dei paramenti sacri ed un sacro cuore di Gesù. Il secondo invece alla presidentessa Giovanna Bellantoni del circolo “Varbaro” di Scilla, quest’anno autrice del saggio “Scilla … la chiamata di Dio”, un volume di quattrocento pagine di ricordi, in cui sono state descritte vite che hanno contribuito a scrivere la storia della Costa Viola. Il terzo riconoscimento ha riguardato un’estensione della consueta festa dei laureati, per il coronamento degli studi di Giuseppe Suraci, novello dottore in ingegneria dell’ambiente e del territorio. In ultimo un premio collettivo per le maestre della scuola per l’infanzia di Melia, Clelia Cardona, Domenica Spanò ed Angela Morabito, le quali da un quinquennio con affetto e tenacia difendono il mantenimento delle scuole in questa splendida borgata pre aspromontana. La serata si è conclusa con il dono ad ogni bambino del coro di una fumetto dedicato ad Alfonso Frangipane, a cura dall’associazione “Famiglia Ventura”, per rimarcare l’anno d’arte trascorso assieme, attraverso le mostre su Carmine Pirrotta in ottobre ed il bicentenario di Diego Vitrioli in maggio. Il presidente Francesco Ventura ha presentato le serata, in cui è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del prematuramente scomparto Sergio Tralongo, direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, che fu ospite alla Biblioteca Parrocchiale “Concettina Putortì” di Melia.

Francesco Ventura