REGGIO CALABRIA Il Circolo Culturale "G. Calarco" inaugura il nuovo anno con la mostra pittorica dell'artista Adele Canale

Canale locandinaIl Circolo Culturale "G. Calarco" inaugura il nuovo anno dando il via alla sua fervente attività culturale con la mostra pittorica dell'artista reggina Adele Canale: l'incontro si terrà sabato 4 gennaio alle ore 17.30 presso la sede del circolo.

Adele Canale ha svolto la sua attività di architetto alle dipendenze del Ministero dei Beni Culturali presso la Sopraintendenza Archeologica della Calabria, il Segretariato Regionale della Calabria e il Museo Nazionale della Calabria. La dottoressa Canale ha rappresentato la nostra regione all'Expo di Milano nel 2015, oltre ad aver progettato e realizzato alcuni musei periferici statali e privati, dirigendo anche i lavori finalizzati all'apertura del Museo Nazionale di Reggio Calabria nel 2014.

La sua attività di pittrice ha inizio nel 1970, con mostre nazionali ed estere, tra le quali spiccano quella di New York del 2001 e del Breil-Sur-Roya del 2002. Sabato, a dialogare con la pittrice, sarà Elisabetta Felletti. Nell'incontro, inoltre, sarà promossa l'iniziativa dal titolo le "parole dell'anno": i termini saranno raccolti in forma anonima nel corso della serata all'interno di una teca per poi essere spiegati dagli ospiti in occasione dei successivi eventi programmati per il nuovo anno.

A fine serata, prima del brindisi augurale, saranno distribuite le nuove tessere associative per l'anno 2020 a chi ha già rinnovato l'iscrizione e a chi vorrà cogliere l'occasione per iscriversi e sostenere l'attività culturale del circolo.

Pasqualina Ciccone