1 1 antonella cutrupiPrimo appuntamento dell’anno coi libri e la cultura proposta dal conduttore Vincenzo Laurendi, che intervisterà la prof.ssa Antonella Cutrupi, la quale ha da poco pubblicato la sua silloge “Metricamente vita”. Come sempre, la puntata andrà in onda in diretta sulla pagina Facebook di Costaviolanews.it alle ore 18.00 con intervista all’autrice e lettura di alcuni brani.