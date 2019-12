Concluso il corso di formazione per i dirigenti scolastici organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

Dir - Scol Si è concluso, con grande successo, il corso di formazione per i dirigenti scolastici della Regione che l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha organizzato nei giorni 17 e 18 dicembre 2019, finalizzato alla sostenibilità. L’incontro, che si è svolto nella splendida cornice del Santuario di San Francesco di Paola, ha avuto ad oggetto le modalità di coinvolgimento di esperti per sviluppare al meglio gli obiettivi dell ‘Agenda 2030.

Le metodologie di conoscenza ed analisi dei fenomeni di sostenibilità sono state illustrate dai relatori di eccellenza presenti nei due giorni di attività. Nell’intreccio fra obiettivi internazionali e programmi didattici, l’attenzione è stata focalizzata sulle abilità e sulle competenze metacognitive, metodologiche e sociali, che il ragazzo saprà sviluppare in forma autonoma e responsabile nelle molteplici situazioni della vita. È proprio questo uno degli obiettivi fondanti dell’Agenda 2030 definita dall’UNESCO per un’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, per la quale è prioritario “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Nel suo indirizzo di saluto, la dott.ssa Maria Rita Calvosa Direttore Generale ha posto in evidenza l’importanza della conoscenza e del confronto reciproco come elementi di base per qualsiasi forma di proficua crescita sottolineando il ruolo di coordinamento svolto dagli Uffici nei confronti di tutti i dirigenti.E’ necessario un cambiamento fondamentale del modo in cui pensiamo al ruolo dell’educazione nello sviluppo globale, perché essa ha un impatto essenziale sul benessere degli individui e sul futuro del nostro pianeta”. Presenti alle attività formative anche i dirigenti reggini. La Dirigente Graziella Ramondino dell’IIS Fermi di Bagnara Calabra commenta“ Il corso ha offerto ai dirigenti un’occasione formativa che suggerisce una nuova visione della sfera educativa intrecciando obiettivi delle Indicazioni Nazionali e dell’Agenda 2030, invitando all’integrazione fra i programmi scolastici e una globale Educazione allo Sviluppo sostenibile. L’incontro è stato un‘occasione per tutti noi di condividere un’esperienza personale e professionale fondata sulla comune convinzione degli obiettivi dell Agenda 2030. Per questo il seminario si è dimostrato un interessante momento sia per esplorare i temi proposti dagli eccellenti relatori, sia per ritrovarsi insieme e confrontarsi. Un sincero apprezzamento dunque al Direttore Calvosa e ai suoi collaboratori per aver organizzato questi due giorni di intensa attività e coinvolgimento, che hanno visto un proficuo confronto e un interessante scambio di idee dal valore nettamente professionale”.