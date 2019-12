Al via la rubrica "Lo Scaffale Viola"

Lo Scaffale Viola Si informa che con il 2020 sarà avviata la rubrica “Lo Scaffale Viola” a cura di Francesco Ventura, con recensioni di libri scritti da autori della Costa Viola oppure ambientati o trattanti l’area: saggistica, romanzi, poesie ed antologie. Si incoraggiano dunque i lettori di “Costa Viola News” a segnalare i titoli ritenuti più importanti ed interessanti, sia del passato che odierni, mentre gli autori e le case editrici sono invece invitati ad inviare una copia omaggio dei testi.

I volumi ricevuti una volta letti e recensiti saranno donati alla costituenda Biblioteca Comunale di Scilla, in modo da contribuire al nascere di una sezione dedicata alla letteratura locale. Le autrici e gli autori migliori potranno essere selezionati dall’associazione “Famiglia Ventura” come ospitati durante gli eventi parte della campagna in favore della lettura, organizzati in tutta l’area metropolitana dello Stretto. Per aderire telefonare al numero 3281914917. Grazie per la collaborazione e buona lettura!