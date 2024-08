Sfonda una sbarra dell’Università della Calabria. Denunciato dai Carabinieri

car - unicalI Carabinieri della Tenenza di Rosarno, dopo accertamenti ed in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Rende, hanno deferito in stato di libertà un rosarnese, cl. 68. L’uomo, alla metà del mese scorso, si era recato a Rende (CS), presso la sede dell’Università della Calabria (UNICAL), per assistere alla laurea della nipote.

Prima dell’evento, la macchina, una fiat 500 X, era stata parcheggiata in degli stalli interni alla struttura, probabilmente riservati ai dipendenti con diritto di accesso. Ed infatti, dopo lo svolgimento dell’evento riguardante la nipote, nel tornare alla macchina, l’uomo si era visto chiuso dentro nel parcheggio, senza possibilità di uscire con il proprio veicolo. Dopo aver inizialmente ad aprire manualmente la sbarra, non tentando nemmeno di avvertire personale dell’università, l’uomo aveva pensato bene di forzarne l’apertura verso l’alto, riuscendovi ma venendo però immortalato dalle telecamere di sicurezza.

Il rosarnese, dopo la denuncia ai Carabinieri, è stato identificato e deferito in stato di libertà per danneggiamento della sbarra. Ad ogni modo, il procedimento penaleè attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità della persona deferita, sarà vagliata nel corso del successivo processo.