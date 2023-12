REGGIO CALABRIA Sfuggono a un controllo, un arresto da parte dei Carabinieri

Carabinieri Reggio Calabria Nella tarda serata di ieri, militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, notavano transitare a forte velocità per le vie del centro città una Lancia Y con a bordo un uomo e una donna.

Nonostante fosse intimato l’alt al conducente, quest’ultimo prendendo sedi stradali contromano attuava manovre pericolose per sfuggire al controllo di polizia speronando alcune autovetture parcheggiate lungo il tragitto. Il veicolo in fuga, giunto in via Torrione, effettuava retromarcia andando a impattare contro il veicolo militare. I due militari,unitamente ad altre 3 pattuglie, fermavano il conducente. 2 militari a seguito della colluttazione per immobilizzare l’autista del mezzo venivano curati dal 118. Il conducente fermato invece, è stato dichiarato in stato d’arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.