SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE Bucate le gomme del pulmino della scuola civica di musica

Pulmino scuola civica di musica Nei giorni scorsi, in occasione della settimana della musica e del canto sacro dedicata alla festa di Santa Cecilia, il pulmino della scuola civica di musica di Bagnara Calabra è stato danneggiato. Il mezzo si trovava parcheggiato a Sant'Eufemia D'Aspromonte, in piazza Tito Minniti, di fronte la cappella dell'ex istituto "Figlie del Divin Zelo", in attesa degli alunni della scuola di musica che dovevano scendere con il pulmino a Bagnara per la successiva iniziativa.

Ad accorgersi della ruota a terra è stato il maestro Vincenzo Panuccio, che per non accumulare ritardo ha provveduto a cambiare la gomma anteriore sinistra lato guida. Il giorno successivo il maestro Panuccio, che da circa quindici anni gestisce a Bagnara Calabra la scuola civica di musica, ha appreso dal gommista che sullo pneumatico erano visibili dei fori e alcuni tagli, forse praticati con un coltello o altro utensile. Il direttore ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri della locale stazione. Sette anni fa è stata incendiata la bacheca collocata all'ingresso della scuola civica di musica a Bagnara Calabra, anche in quell'occasione l'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

<<Il gesto, di cui non sappiamo la natura - ha riferito Panuccio - non condizionerà il nostro operato, proseguiremo nella formazione e nell'attività artistico-musicale. Chi delinque sarà sempre da parte nostra denunciato alle autorità e per questo sarà perseguito, ci augurimo che chi ha agito comprenda che contrasteremo la cultura dell'illegalità e che questo gesto provoca solo indignazione nei loro confronti. (t.f.)