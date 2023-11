Bomba nella notte a Bagnara in un locale adibito ad attività commerciale

Bomba a Bagnara Una bomba è stata fatta esplodere la scorsa notte in un locale adibito ad attività commerciale sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, a Bagnara Calabra. L'esplosione è stata udita nettamente dai residenti della zona, ed ha causato danni alla saracinesca esterna del locale, e a parte della vetrina. Danni anche ad alcune automobili in sosta, e ai vetri di abitazioni e negozi vicini al locale preso di mira dagli attentatori.

Ad intervenire per primi sul posto i Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che già dalla mattinata di oggi stanno verificando la possibilità di acquisire i filmati delle telecamere presenti in zona alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili del gesto. <<La fortissima esplosione di questa notte che ha scosso il centro cittadino - ha commentato il sindaco di Bagnara Calabra Adome Pistolesi - è un atto inquietante e gravissimo. Saranno le Forze dell'Ordine a far luce sullo scoppio che ha coinvolto un'attività del nostro territorio ma non è da escludere che si tratti di un atto intimidatorio e di un vile attacco alla serenità delle singole persone e alla libera attività lavorativa. La serenità e la protezione delle persone e delle attività di questo paese sono una priorità per questa Amministrazione e sono certo, in qualità di Sindaco, che le Forze dell’Ordine proseguiranno la loro azione di controllo del territorio e di contrasto di qualsiasi atto criminale reprimendo sul nascere ogni atto di malaffare e di criminalità organizzata>>.

Red