Seminara, violenza sessuale su due minori, 4 arresti

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Palmi ha eseguito un’ordinanza per la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone a Seminara (RC) e in altre città del nord Italia. Allo stesso tempo, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per un individuo al momento irreperibile, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minori originari della Piana di Gioia Tauro.