CAULONIA Sorpresi “con le mani nel sacco”. I Carabinieri arrestano quattro uomini sorpresi con 23 kg di marijuana

caulonia - mProseguono le attività di contrasto alla produzione e spaccio illegale di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria: sono ben 23i chili di marijuana che nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Caulonia Marina e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” hanno sequestrato a carico di quattro uomini,di età compresa tra i 30 e i 70 anni, originari di Caulonia e del vibonese.

Nelle ore precedenti al loro arresto, gli uomini erano stati osservati attentamente nei pressi di un casolare, in località Pezzolo di Caulonia, intenti a spostare furtivamente dei grandi sacchi di plastica. Inconsapevoli della presenza dei militari, mentre si stavano allontanando verosimilmente per occultare i sacchi altrove, sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. Nella loro disponibilità i 23 chili circa di marijuana pronta per essere suddivisa in dosi e da destinare al mercato illegale dello spaccio di stupefacenti.

Poiché colti nella flagranza del reato, per i quattro è stato inevitabile l’arresto.Su disposizione dell’Autorità giudiziaria tre di loro si trovano attualmente in carcere, mentre uno è agli arresti domiciliari.

Un’ operazione che si inquadra nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che si pone tra gli obiettivi principali, nell’ampio disegno di contrasto di tale fenomeno criminale dilagante e dei proventi illeciti che ne derivano, grazie ad una costante azione di controllo del territorio.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.