Controlli dei Carabinieri estesi su Palmi e sul circondario aspromontano. Trovato un ciclomotore rubato 23 anni fa

car pNel trascorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno messo in atto una serie di controlli prolungati, coordinati ed estesi su tutto il territorio, costiero e aspromontano.

Numerosi i controlli su tutte le arterie stradali che collegano i comuni del circondario eche hanno consentito di monitorare il traffico di quasi 400 veicoli e 700 persone. Dall’attività dell’Arma sono emerse, oltre a circa 5000 euro di sanzioni amministrative al codice della strada, diverse segnalazioni all’Autorità Giudiziaria. In particolare sono stati deferiti a piede libero 9 persone per vari reati tra cui guida in stato di ebbrezza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, portodi oggetti atti ad offendere, con relativo sequestro di 3 coltelli a serramanico, evasione di un individuo sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso fuori dalla sua abitazione, ed esplosione di fuochi pirotecnici non autorizzata, peraltro avvenuta su pubblica via durante una manifestazione, con serio rischio per l’incolumità pubblica data la presenza di molte persone e automobili nelle vicinanze. È stato inoltre deferito un sedicenne di Delianuova identificato a bordo di un ciclomotore rubato nel 2000 nel centro di Milano. Durante il controllo il ragazzo non ha fornito alcuna giustificazione al possesso del veicolo. I militari hanno poi sequestrato il veicolo, in attesa delle disposizioni della Procura per riconsegnarlo al legittimo proprietario che non si aspettava di ritrovarlo dopo 23 anni.

Effettuati anche i controlli alla circolazione stradale che hanno portato a numerose sanzioni e 2 denunce per guida in stato di ebbrezza. Ritirate anche 5 patenti e 1 veicolo senza assicurazione e revisione. Il dispiegamento delle pattuglie, in maniera coordinata, ha consentito ai Carabinieri il controllo simultaneo e ad ampio raggio dei Comuni costieri e Aspromontani, garantendo la sicurezza della circolazione stradale e delle zone più frequentate nel corso del fine settimana.