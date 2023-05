BAGNARA CALABRA Maltempo, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale

Caduta albero a Favazzina Il maltempo che sta imperversando sulla cittadina della Costa Viola, caratterizzato da forti ed improvvise raffiche di vento, ha fortunatamente causato disagi e danni contenuti, ma numerosi sono stati gli interventi su tutto il territorio dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Al momento i Vigili del Fuoco, già da ieri a dire il vero, stanno operando da nord a sud per tutta una serie di interventi legati alla caduta di alberi, e alla messa in sicurezza delle strade lungo tutte le arterie, sia sulla litoranea Bagnara - Scilla, sia sulla strada che collega Bagnara a Solano, ed anche sulla Statale in direzione dell'uscita autostradale di Bagnara. Numerose le chiamate di intervento anche per gli agenti della Polizia Locale di Bagnara che da stamattina, nonostante il numero ridotto di unità operative impegnate sul campo, stanno facendo del loro meglio per rispondere alle emergenze continue legate al maltempo. Dalla sala operativa del Comune di Bagnara Calabra a monitorare costantemente la situazione i tecnici, il delegato alla Protezione Civile Andrea Raneri, e il sindaco Adone Pistolesi che nella giornata di ieri ha provveduto ad emanare un'ordinanza disponendo la chiusura delle scuole su tutto il territorio comunale.

