SCILLA Deturpata la statua delle sirenetta a Chianalea

Danneggiamenti a ScillaNei giorni scorsi è stata deturpata la fontana della Sirenetta. La foto della statua con il braccio mancante è diventata virale sui social. <<Noi cittadini non dobbiamo stare zitti- riferisce Pietro Magenta residente a Chianalea- e se ci sono telecamere che ritraggono chi ha commesso il vile atto , è giusto e doveroso consegnare il video alle forze dell’ordine. Soltanto così si potrà mettere un freno all’illegalità>>.

Pur non conoscendo l’identità di chi ha sfigurato la “Sirenetta”, i residenti prendono le distanze da alcuni visitatori <<a Scilla non vogliamo questi pseudo turisti che vandalizzano le opere pubbliche o le abitazioni o le auto dei cittadini, soltanto perché non si ritengono soddisfatti del conto pagato in qualche ristorante. Questa gentaglia stia a casa propria. Non sentiremo la loro mancanza>>. I residenti chiedono, oltre alle telecamere di videosorveglianza, che siano sanzionati gli atti di vandalismo. La fontana della Sirenetta è di moderna costruzione, è composta di un vasca rivestita di blocchi di pietra. Nella parte superiore si trova la scultura raffigurante lo scoglio che sostiene una statua realizzata in terracotta raffigurante una sirenetta che sorregge in mano una conchiglia. La fontana situata su via Grotte è divenuta negli anni uno dei simboli di Chianalea; i turisti si fermano per scattare le foto e ammirare i vicoli del borgo.

Tina Ferrera