BAGNARA CALABRA Truffati due anziani con la tecnica dell'incidente al figlio

Anziano-truffato E' successo anche a Bagnara, nel pomeriggio di oggi che, presumibilmente due individui non ancora identificati, abbiano fatto finta di appartenere alle forze dell'ordine o avvocati, e sono riusciti a raggirare due anziani della cittadina della Costa Viola. I truffatori dopo una telefonata ai malcapitati anziani, si sono fatti consegnare una ingente somma di denaro per "liberare" il figlio trattenuto in seguito a un grave incidente stradale. Sul posto, allertati da un amico di famiglia sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Bagnara Calabra che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto.

C'è da dire che l'attenzione dei Carabinieri è molto alta verso un fenomeno che prende di mira in particolare gli anziani, ed il lavoro sul fronte della prevenzione è incessante da parte dei militari del Comando Stazione di Bagnara Calabra; numerosi infatti gli incontri organizzati per sensibilizzare ed informare la popolazione nei luoghi di aggregazione e di ritrovo degli anziani. Un’azione diffusa e mirata, per la prevenzione di truffe ma anche furti e rapine.

Questi i consigli dell'Arma dei Carabinieri: <<Non aprire a sconosciuti; non tenere in casa oggetti preziosi o denaro. Se si utilizza internet non fornire le proprie credenziali o dati bancari; non farsi distrarre per strada da sconosciuti; tenere rapporti di buon vicinato; non fare confidenze al telefono; non farsi raggirare da un semplice tesserino di riconoscimento; ricordarsi di contattare, nell’immediatezza di qualsiasi tentativo di adescamento, un familiare, o il pronto intervento “112” o recarsi personalmente presso il Comando Stazione Carabinieri di Bagnara>>.

Red