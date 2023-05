PALMI Attività di contrasto della Polizia Locale all’abusivismo commerciale nelle strutture ricettive extralberghiere e all’evasione dei tributi locali

Su indirizzo dell’Amministrazione Comunale il Comando di Polizia Locale diretto dal Dott. Francesco Managò ha dato il via ad una articolata attività d’indagine finalizzata a scovare le attività ricettive extralberghiere non in regola con la legge Regionale 34/2018 (le sanzioni arrivano fino a 1.000,00 euro).