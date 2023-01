Incidente stradale a Bagnara Calabra, perde la vita bimba di dieci anni

ambulanza - incidenteTragedia nella serata di ieri in Calabria, dove una bambina di soli dieci anni è morta dopo essere stata investita da un’auto.

Il fatto è avvenuto poco prima dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra. Da quando appreso finora la piccola pare si trovasse a bordo della vettura dei genitori che transitava in direzione nord sulla Salerno-Reggio Calabria, e che si sarebbe fermata a causa di un guasto. La bimba sarebbe scesa dalla macchina e travolta da una vettura che sopraggiungeva uccidendola sul colpo. Inutili gli immediati soccorsi dei sanitari del 118, per la bimba, al loro arrivo, non c’era purtroppo più nulla da fare e non è rimasto altro che constatarne il decesso. Ad intervenire una pattiglia della polizia stradale di Palmi, a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Red