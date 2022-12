Incidente stradale a bagnara E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina a Bagnara Calabra lungo la Statale 18 al kilometro 498.

Sono in corso indagini da parte degli agenti della Polizia Locale di Bagnara Calabra intervenuti immediatamente sul posto per accertare le cause dell'incidente. Il ferito è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.