PALMI Avviata dalla Polizia Locale attività di contrasto alle occupazioni arbitrarie di spazi pubblici tramite auto abbandonate o non assicurate

foto rimozioni La Polizia Locale di Palmi, su input dell’Amministrazione Comunale, ha avviato una intensa attività di contrasto alle occupazioni arbitrarie di suoli e spazi pubblici mediante auto lasciate abbandonate o prive della copertura assicurativa. L’art.193 del CdS obbliga i proprietari delle autovetture a provvedere alla copertura assicurativa nel momento in cui i veicoli vengono posti in circolazione o lasciati in sosta sulla pubblica via e questo a tutela della sicurezza della circolazione e degli utenti della strada.

Lasciare l’auto in sosta sulla strada pubblica senza assicurazione costituisce un pericolo ma, soprattutto, priva altri utenti in regola e rispettosi delle norme sulla circolazione stradale, della possibilità di parcheggiare liberamente. Nel pomeriggio di ieri il Comando ha iniziato ad attenzionare il quartiere Trodio, SS18 e via de Francia e la pattuglia operante ha posto sotto sequestro amministrativo ben 11 veicoli risultati in sosta senza copertura assicurativa, applicando una sanzione di 866,00 euro cadauno. I veicoli sono stati prelevati col carro attrezzi e affidati alla depositeria giudiziaria che li custodirà fin quando i proprietari non pagheranno la sanzione o altrimenti verranno confiscati. L’attività di contrasto a tutela della sicurezza e degli spazi pubblici proseguirà su tutto il territorio.