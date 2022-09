PALMI Scovate armi e piantagioni di cannabis a Santa Cristina d’Aspromonte e Oppido Mamertina

PALMI. SCOVATE ARMI E PIANTAGIONI DI CANNABIS A SANTA CRISTINA DASPROMONTE E OPPIDO MAMERTINANei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Palmi unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e contrasto alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto due piantagioni di cannabis, diverse armi e munizioni.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno individuato, in località “Calivi” del Comune di Santa Cristina, e “Serro Canazzone” del comune di Oppido Mamertina,due appezzamenti di terradi proprietà demaniale, adibite alla coltivazione di piantagioni ove sono state rinvenute nel complesso 80 piante di marijuana. Reperiti, inoltre, dagli operanti a poca distanza dalle coltivazioni,7 chili di marijuana essiccata, già suddivisa in grossi sacchi.

Nel medesimo contesto operativo, gli uomini dell’Arma hanno scovato anche svariate armi e munizioni, tra cui alcuni fucili e una pistola con matricole abrase. Il materiale rinvenuto è stato tutto posto sotto sequestro e le piantagioni distrutte. Non si arresta l’attività di contrasto agli stupefacenti condotta dai Carabinieri, con particolare attenzione al fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti e di ricerca di armi clandestine sempre al fine ultimo di garantire la pubblica incolumità. Trattandosi di provvedimenti in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.