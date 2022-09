PALMI In spiaggia a prendere il sole: arrestato dai Carabinieri evaso dai domiciliari

car - palmiA Palmi, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne sottoposto agli arresti domiciliari, per evasione.

Nello specifico, nel corso di un servizio di perlustrazione, i militari dell’Arma,hanno notato presso la località “Tonnara” un veicolo sospetto in prossimità di un noto stabilimento balneare. A seguito di un controllo più specifico, esteso nell’intera località circostante, hanno poi individuato il soggetto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, mentre era intento a prendere il sole sotto un ombrellone, godendosi una bibita e una giornata di mare come ogni altro libero cittadino.

Dagli immediati accertamenti posti in essere dagli operanti, è emerso che l’uomo non beneficiasse di alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria adallontanarsi dal proprio domicilio, se non per“indispensabili esigenze”, non rientranti di certo nelle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è stato notato dai militari.

Non passato pertanto inosservato tra la folla dei bagnanti, l’arrestato è stato poi ricondotto dai militari operanti presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza per direttissima a seguito della quale l’arresto, è stato convalidato dall’ Autorità Giudiziaria.