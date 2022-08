A Palmi controlli ambientali e prevenzione scarichi

Pol Palmi

Grazie ai servizi di monitoraggio ambientale disposti dal Comune di Palmi a mezzo della Polizia Locale mediante l’uso di droni, si è rilevata la presenza di ruscellamenti estemporanei in alcuni fossi naturali (in particolare nel fosso Buffari) che poi confluiscono in mare, non sempre attribuibili alla messa in funzione degli scaricatori di piena al servizio della rete fognaria comunale, il che induce a ritenere che possano confluirvi scarichi abusivi provenienti da insediamenti urbani/unità abitative, intendendo per tali i reflui domestici non collettati nelle pubbliche fognature o in pozzi neri ma sversati nei corsi d’acqua superficiali, ovvero nei fossi naturali e nel mare.