BAGNARA CALABRA Incendio in abitazione, in corso le operazioni di spegnimento

Incendio abitazione MarinellaUn grave incendio è scoppiato nella serata di oggi all'interno di un'abitazione di Via Dandolo, a Marinella di Bagnara Calabra. Proprio in questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bagnara Calabra, e di alcune squadre di pompieri giunte da Palmi.

Sul posto anche i Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra. Non si segnalano feriti, o danni ad altri soggetti. Al momento dello scoppio dell'incendio non vi erano persone in casa, anche se nel dedalo di viuzze della zona si è creato il panico, con tantissima gente scesa in strada a cercare di capire cosa stesse succedendo. La situazione al momento sembra essere sotto controllo, con l'attento e professionale intervento dei Vigili del Fuoco, e con le Forze dell'ordine che presidiano la zona.

Red