BAGNARA CALABRA Cade lungo il sentiero "Marturano", uomo soccorso dai Vigili del fuoco

Uomo cade lung il sentiero Marturano che collega il lungomare della cittadina della Costa Viola all'anfiteatro all'aperto . I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bagnara Calabra sono intervenuti nella mattinata di oggi lungo il sentiero "Marturano", per soccorrere una persona scivolata all'interno del percorso

Sul posto oltre ai pompieri, i Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra e la Polizia Locale. A prendersi cura del ferito, le cui condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni, il personale del 118. La Polizia Locale di Bagnara Calabra, in attesa di accertare le cause di quanto accaduto, ha provveduto a inibire l'acceso al sentiero.

Red