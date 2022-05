BAGNARA CALABRA Manomessi i bulloni della ruota dell'auto di servizio della Polizia municipale. la ferma condanna del sindaco Gregorio Frosina

pandagrig Manomessi i bulloni della ruota dell'auto di servizio della Polizia municipale di Bagnara Calabra. A darne notizia il Sindaco della cittadina della Costa Viola Gregorio Frosina. Del tentativo delittuoso è stato subito informato il primo cittadino che ha condannato il gesto esprimendo piena e convinta solidarietà agli agenti della Polizia Locale.

<<Tale vile azione - ha scritto in una nota Frosina - posta in essere da soggetti, alla cui identificazione è in corso apposita attività di indagine da parte delle Autorità preposte, viene fermamente condannata da questa Amministrazione comunale, la cui gravità si appalesa anche per il tantato pregiudizio all'incolumità fisica degli operatori del Comando, ai quali si rappresenta l'assoluta vicinanza e solidarietà dell'Amministrazione comunale, dediti all'azione quotidiana posta in essere dai medesimi e dal loro Responsabile pro tempore Pasqualino de Marco, al dispiego delle funzioni e dei servizi istituzionali a tutela della sicurezza di tutti i cittadini>>.

Red