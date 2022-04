MOLOCHIO Una squadra di 16 cacciatori di cinghiali esercitava il bracconaggio all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte

Molochio Una squadra di 16 cacciatori di cinghiali esercitava il bracconaggio allinterno del Parco Nazionale dAspromonteSequestrate armi, mezzi illegali di cattura ed un centinaio di esemplari di specie protette congelati. Denunciati.

Erano autorizzati a cacciare cinghiali, ma sedici componenti di una squadra avevano esteso la propria attività anche verso specie protette all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cittanova stavano da tempo monitorando la squadra di cacciatori in quanto avevano il sospetto che dietro alcune manovre si celassero attività illegali. A seguito di articolate indagini svolte anche con l’ausilio di alcune fototrappole occultate nella vegetazione sono stati identificati ben 16 soggetti, di età compresa tra i 25 e i 68 anni,intenti ad esercitare attività di bracconaggio all’interno dell’area protetta.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata su delega della Procura della Repubblica di Palmi,ha confermato i sospetti sulla reale attività dei soggetti inquisiti; sono state infatti sequestrate, oltre a 67 fucili da caccia con un ingente quantitativo di munizioni, 4 reti da uccellagione e 6 trappole per ghiri, nonché 90 esemplari di Ghiro (Glis glis) e 7 Fringuelli (Fringillacoelebs), rinvenuti nei congelatori di casa, a dimostrazione di comei 16 soggetti praticassero il bracconaggioin modo reiterato anche verso specie protette. Inevitabile quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per tutti i soggetti identificati ed il sequestro del materiale probatorio.

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri Forestali per la repressione dei reati in ambito venatorio, attività che si avvale anche della collaborazione di cittadini organizzati in associazioni ambientaliste come ad esempio i volontari del “Gruppo Adorno”, a riprova che i reati contro l’ambiente, inteso come bene comune, sono sempre più invisi e respinti dalla società civile.