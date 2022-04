SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE Incendiata davanti alla scuola l'auto di un insegnante del Liceo "Fermi"

Liceo Fermi SantEufemia Nel primo pomeriggio di martedì un'automobile è stata data alle fiamme a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nei pressi della succursale del liceo scientifico “E. Fermi” (la sede centrale dell'istituto è sita a Bagnara Calabra).

L'automezzo, di proprietà di E. L., 48 anni, docente del liceo, era parcheggiato in Via Telesio, davanti all’edificio scolastico, dove erano presenti personale ausiliario, docenti e studenti per le attività pomeridiane. Allarme lanciato dal personale scolastico, poco dopo che l'insegnante era arrivata a scuola per le attività extracurricolari, intorno alle 14:00. L’incendio è stato immediatamente domato dal personale scolastico e dagli studenti; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palmi e i Carabinieri della Stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte, che hanno effettuato i primi rilievi. Indagini in corso; dalle prime indiscrezioni, nei pressi dell’automobile è stato rinvenuto un secchio con materiale infiammabile, utilizzato verosimilmente per appiccare le fiamme con due inneschi, uno posizionato nella parte posteriore (tettuccio lato passeggero) del mezzo, un altro sul vano motore. All'automobile erano state tagliate le gomme delle ruote anteriori. Un gesto, di probabile natura intimidatoria, che ha destato sconcerto e sgomento in tutta la comunità scolastica dell'istituto superiore del centro pre-aspromontano.

Gianmarco Iaria