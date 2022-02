BAGNARA CALABRA Incendio nella notte, in fiamme autovettura a Ceramida

Incendio auto a CeramidaSono in fase di accertamento le cause dell’incendio che stanotte ha distrutto un’autovettura parcheggiata lungo la Via Nazionale a Ceramida di Bagnara Calabra.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bagnara Calabra, per domare le fiamme che hanno provocato danni anche a un'abitazione privata. Al momento, non si conoscono le ragioni che hanno causato il rogo, sulle quali stanno indagando i Carabinieri del nucleo radiomobile di Villa San Giovanni.

Red