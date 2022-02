TAURIANOVA Controlli serrati su tutto il territorio: arresti, denunce, sanzioni per oltre 5.000 €

TAURIANOVA CONTROLLI SERRATI SU TUTTO IL TERRITORIOI Carabinieri della Compagnia di Taurianova, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, in coordinamento tra le Stazioni dipendenti con il costante supporto della Sezione Radiomobile, hanno arrestato 2 soggetti, già gravati da precedenti di polizia, rispettivamente per furto e attestazione di false generalità.

In particolare, il primo dei due, è stato colto dagli operanti nella flagranza di asportare legname dal terreno di proprietà diun'anziana signora e dopo essere stato arrestato, è stato intimato a riconsegnare il legname sottratto alla donna. Il secondo, invece, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, invitato dai militari ad esibire i documenti di riconoscimento, ha fornito false generalità sulla propria identità. Entrambi gli arrestati sono stati posti a disposizioni dell'A.G., in attesa delle determinazionì che l'organo giudicante intenderà adottare: si rappresenta che il procedimento è pendente presso la Procura della Repubblica di Palmi ed è nella fase delle indagini preliminari.

Si attendono ulteriori sviluppi processuali in vista di eventuali acquisizioni dielementi a difesa nei confronti dei segnalati. Nell’ambito del medesimo contesto operativo, inoltre, i Carabinieri hanno denunciato, negli ultimi giorni, ulteriori 5 soggetti. Tra questi, a San Giorgio Morgeto, all'esito di accurate verifiche, sono stati deferiti per abusivismo edilizio marito e moglie per la realizzazione di un manufatto edile in assenza di prescritto titolo autorizzatorio. A Taurianova, i militari hanno denunciato un soggetto già sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari presso la propria abitazione poiché, nel corso del controllo avvenuto in orario notturno, è stato trovato in possesso di 52gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A Polistena, invece, è stata denunciata una donna in quanto, nel corso di un controllo in materia di detenzione di armi e munizioni, è stato accertato detenesse un fucile mai denunciato, appartenuto al defunto marito. In ultimo, a Giffone, denunciata una giovane donna per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori, per aver omesso senza giustificato motivo di far impartire l'istruzione obbligatoria a suo figlio, minorenne. I relativi procedimenti sono attualmente pendenti nella fase delle indagini preliminari presso la Procura di Palmi e le effettive fondatezze delle ipotesi di accusa mosse a loro carico saranno vagliate nel corso dei successivi risvolti processuali, non dovendo escluders isviluppi investigati e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.

Contestate infine, sanzioniamministrativenei confronti di una ragazza di Cinquefronditrovatainpossessodi0,30grdisostanzastupefacente deltipo marijuana,e a un giovane taurianovesesorpreso allaguida senza patente poiché giàrevocata,peroltre5.000,00 €.