Tamponi rapidi e falsi positivi, i Nas sospendono l'attività in cinque farmacie

Nas

I arabinieri del Nas hanno chiuso 21 punti di prelievo per tamponi rapidi su tutto il territorio nazionale. I Nas hanno controllato 1.360 farmacie e centri di analisi, rilevando irregolarità in 170 strutture (pari al 12,5%), contestandi 282 violazioni per vari motivi, come ad esempio l’uso di tamponi e kit reagenti non regolari, tutti non rispettavano gli standard richiesti. Oltre alla inadeguatezza delle figure professionali impiegate nell’esecuzione dei test. Sono stati sequestrati complessivamente 677 kit per tamponi rapidi risultati non idonei e individuati 18 operatori che svolgevano l’attività sebbene privi del Green Pass.

Tra gli interventi eseguiti e per tali motivi è stata sospesa l’attività di esecuzione dei test antigenici Covid-19 presso 5 farmacie della provincia di Reggio Calabria, di cui una nel capoluogo metropolitano, Rosarno, Villa San Giovanni, Gioia Tauro e San Martino di Taurianova. Tra questi due punti di prelievio erano ubicati in un androne condominiale e un appartamento dello stesso stabile della farmacia, mentre in una terza farmacia, invece, i tamponi venivano eseguiti negli stessi locali dedicati alla vendita di farmaci, con commistione tra soggetti destinatari dei test rapidi ed i restanti clienti.